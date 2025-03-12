Трамп выразил надежду, что Россия согласится на перемирие на Украине

Соединенные Штаты Америки надеются, что Россия даст согласие на перемирие на Украине. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в ходе встречи с журналистами, пишет ТАСС.

«Будем надеяться, мы сможем получить прекращение огня от России», — отметил он.

Американские эмиссары уже направляются в Москву для обсуждения вопросов о прекращении огня на украинской территории, добавил глава Белого дома.

Накануне в Джидде в Саудовской Аравии прошли переговоры делегаций США и Украины. Они продолжались более восьми часов. По итогам встречи Киев согласился на 30-дневное прекращение огня, если на аналогичный шаг будет готова пойти Москва. Вашингтон в свою очередь заявил о немедленном возобновлении помощи Украине. Кроме того, стороны согласовали сделку по полезным ископаемым. В ближайшее время президент Соединенных Штатов Дональд Трамп должен созвониться с российским лидером Владимиром Путиным. Подробнее — в материале «‎Газеты.Ru».

Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что госсекретарь США Марко Рубио и советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц в ходе общения с прессой пообещали передать России по различным дипканалам детальную информацию о сути переговоров с Украиной в Джидде. Представитель Кремля подчеркнул, что сначала надо получить эту информацию, а потом принимать решения.

Ранее эксперт заявил, что перемирие на Украине «обнулит» победы России.