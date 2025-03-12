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Трамп подшутил над Вэнсом из-за носков

Трамп сообщил, что ему понравились носки Вэнса

Президент США Дональд Трамп на встрече с премьер-министром Ирландии Михолом Мартином обратил внимание на носки вице-президента Джей Ди Вэнса. Трансляцию с мероприятия вели американские телеканалы.

«Мне нравятся эти носки. Я пытался сфокусироваться, но…» — сказал Трамп.

Вэнс надел носки с изображением клевера — символа Ирландии.

В начале марта сообщалось, что протестующие, которые выражали лояльность Украине, сорвали отдых Вэнса в Вермонте. Телеканал Fox News отмечал, что это произошло после скандала в Белом доме, в ходе которого Вэнс вступил в словесную перепалку с президентом Украины Владимиром Зеленским, а затем Трамп потребовал от украинской делегации покинуть Овальный кабинет. Fox News также опубликовал фото и видео, на которых запечатлены люди с плакатами, транспарантами и флагами Украины. Протестующие выстраивались на пути следования кортежа вице-президента.

Позже Вэнс написал в соцсети X о том, что проукраинские протестующие напугали его трехлетнюю дочь. По словам политика, он гулял с ребенком, когда за ними последовали сторонники республики. Они выкрикивали проукраинские лозунги, из-за чего дочь Вэнса начала сильно волноваться и испугалась. Вице-президент решил поговорить с протестующими, чтобы они оставили его ребенка в покое. Почти все они в итоге согласились уйти.

Ранее Трамп пошутил о невозможности отвязаться от Маска.

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