МИД России не исключил скорых контактов с США

Захарова после слов Трампа заявила, что РФ не исключает скорых контактов с США

Официальный представитель МИД России Мария Захарова не исключила переговоров с американской стороной в ближайшие дни. Об этом она заявила ТАСС в ответ на слова президента США Дональда Трампа о том, что американские представители «находятся на пути» в РФ.

«Не исключаем контакты с представителями США в течение нескольких ближайших дней», — сообщила Захарова.

12 марта Трамп заявил, что американские эмиссары уже направляются в Москву для обсуждения вопросов о прекращении огня на украинской территории.

Накануне в Джидде в Саудовской Аравии прошли переговоры делегаций США и Украины. Они продолжались более восьми часов. По итогам встречи Киев согласился на 30-дневное прекращение огня, если на аналогичный шаг будет готова пойти Москва. Вашингтон в свою очередь заявил о немедленном возобновлении помощи Украине. Кроме того, стороны согласовали сделку по полезным ископаемым. В ближайшее время президент Соединенных Штатов Дональд Трамп должен созвониться с российским лидером Владимиром Путиным. Подробнее — в материале «‎Газеты.Ru».

Ранее Трамп выразил надежду, что до давления на Россию при решении вопроса Украины не дойдет.