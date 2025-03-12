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В Кремле ответили на вопрос о встрече Путина и Трампа

Песков: определенности по дате и месту встречи Путина и Трампа пока нет
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Сергей Гунеев/РИА Новости

Дата и место проведения встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа пока не определены. Об этом сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«Нет», — сказал представитель Кремля в ответ на вопрос, есть ли какая-то определенность по дате и месту проведения переговоров между лидерами двух стран.

19 февраля Песков заявил, что США и РФ выразили политическую волю организовать встречу Путина и Трампа как можно скорее. Он подчеркнул, что встреча лидеров двух государств должна быть подготовлена и в данный момент сложно говорить о том, сколько на это может уйти времени — дни или недели.

Позже госсекретарь США Марко Рубио сказал, что встреча президентов России и Соединенных Штатов должна быть субстантивной, ее проведение зависит от прогресса между Москвой и Вашингтоном по урегулированию конфликта на Украине.

12 февраля Путин и Трамп провели телефонный разговор. Беседа продлилась почти полтора часа. Лидеры РФ и Соединенных Штатов согласились, что украинский конфликт надо завершать. Кроме того, российский президент заявил, что для Вашингтона и Москвы пришло время работать вместе.

Путин и Трамп также обсудили возможность личной встречи.

Ранее Трамп рассказал о разнице в отношениях с Россией и Путиным.

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