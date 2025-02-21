Госсекретарь США оценил перспективы встречи Путина и Трампа

Рубио: встреча Путина и Трампа зависит от прогресса по решению на Украине

Встреча президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа должна быть субстантивной, ее проведение зависит от прогресса между Москвой и Вашингтоном по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио в интервью журналистке Кэтрин Хэрридж, оно опубликовано на ее странице в соцсети X (бывшая Twitter).

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял в интервью журналисту Павлу Зарубину, что США и РФ в Эр-Рияде выразили политическую волю организовать встречу президентов России и Соединенных Штатов Владимира Путина и Дональда Трампа как можно скорее.

Песков подчеркнул, что встреча лидеров двух стран должна быть подготовлена и в данный момент сложно говорить о том, сколько на это может уйти времени — дни или недели.

Встреча Россия — США, которая прошла в столице Саудовской Аравии 18 февраля, была посвящена восстановлению сотрудничества по целому ряду экономических проектов, а также подготовке возможных контактов по украинскому урегулированию и организации встреч двух президентов.

Ранее в Кремле высказались о возможном участии Мединского в переговорах по Украине.