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РФ и США договорились о подготовке встречи Путина и Трампа

Песков: РФ и США начнут конкретную подготовку к встрече Путина и Трампа
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Maxim Shemetov/Reuters

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил в интервью журналисту Павлу Зарубину, что США и РФ в Эр-Рияде выразили политическую волю организовать встречу президентов России и Соединенных Штатов Владимира Путина и Дональда Трампа как можно скорее. Зарубин опубликовал видео в своем Telegram-канале.

Песков подчеркнул, что встреча лидеров двух стран должна быть подготовлена и в данный момент сложно говорить о том, сколько на это может уйти времени — дни или недели.

«По крайней мере, в Эр-Рияде была выражена политическая воля двух сторон такую встречу организовать как можно скорее. Условились немедленно начать конкретную субстантивную подготовку [встречи] », — отметил пресс-секретарь российского президента.

Он добавил, что РФ и США условились немедленно начать конкретную субстантивную подготовку встречи Путина и Трампа.

До этого президент России Владимир Путин шуткой отреагировал на оговорку журналиста о его встрече с американским коллегой Дональдом Трампом. Путин также говорил, что Россия готова вернуться за стол переговоров по Украине.

Ранее в Кремле высказались о возможном участии Мединского в переговорах по Украине.

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