Три европейских политика сделали одинаковые заявления о «мяче на стороне РФ»

Каллас, Стармер и Макрон заявили о «мяче на стороне РФ» в украинском конфликте

Верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что в украинском конфликте «мяч находится на стороне РФ». Пост с соответствующим содержанием она опубликовала в своем аккаунте на платформе X.

Дипломат прокомментировала предложение США о введении режима прекращения огня на Украине. Каллас приветствовала данную инициативу и отметила, что региональное содружество намерено сделать все возможное ради установления «справедливого и прочного мира».

«Мяч, как всегда, на стороне РФ», — добавила она.

До этого похожие заявления сделали премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон. Они оба выразили уверенность, что сейчас «мяч явно находится на стороне РФ».

11 марта в городе Джидда в Саудовской Аравии прошли переговоры между украинской и американской делегациями, по итогам которых Киев выразил готовность принять предложение Вашингтона о введении в зоне конфликта режима прекращения огня на 30 дней. В свою очередь, США сообщили о планах донести соответствующую информацию до российских властей.

В тот же день американский лидер Дональд Трамп рассказал о намерении провести телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. По данным журналиста кремлевского пула Дмитрия Смирнова, беседа состоится 14 марта.

Ранее политолог назвал условие, при котором Москва могла бы согласиться на перемирие с Киевом.