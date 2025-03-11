Стармер оценил предложение о прекращении огня на Украине

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер приветствовал предложение США о прекращении огня на Украине, которое было поддержано Киевом. Об этом сообщает Reuters.

Глава британского кабмина поздравил президентов Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа с «замечательным прорывом». По его словам, Лондон намерен воспользоваться встречей с мировыми лидерами, которая состоится 15 марта, чтобы обсудить варианты содействия мирной инициативе.

«Как заявили и американская, и украинская делегации, мяч теперь на стороне России», — сказал Стармер.

Вечером 11 марта Украина выразила готовность принять предложение США о введении 30-дневного режима прекращения огня. В совместном заявлении американской и украинской сторон по итогам переговоров в Джидде говорится, что Вашингтон донесет эту информацию до Москвы, объяснив, что ключом к достижению мира является «взаимность» в данном вопросе.

Ранее Трамп раскрыл сроки переговоров США и России по Украине.