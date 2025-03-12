Названо условие, при котором Москва могла бы согласиться на перемирие

Российское руководство может согласиться с предложением ввести режим прекращения огня на Украине, но сперва западным государствам придется отказаться от поставок вооружений в зону конфликта. Об этом в своем Telegram-канале написал политолог Сергей Марков.

«Страны — члены коалиции «Рамштайн» должны подписать это перемирие как свои обязательства не поставлять оружие Украине», — отметил эксперт.

По его словам, все участники данной коалиции находятся в состоянии прокси-войны с РФ. В связи с этим их присоединение к договору о прекращении огня стало бы логичным и честным шагом, резюмировал Марков.

11 марта Киев выразил готовность принять предложение Вашингтона о введении режима прекращения огня в зоне конфликта на 30 дней. По итогам переговоров с Саудовской Аравии украинская и американская стороны выпустили совместное заявление, в котором говорится, что США планируют донести эту информацию до РФ.

Позже журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов сообщил, что в ближайшее время президенты США и РФ Дональд Трамп и Владимир Путин проведут телефонный разговор. Беседа запланирована на 14 марта.

Ранее американский лидер выразил надежду, что Путин согласится на перемирие.