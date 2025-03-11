Макрон поддержал идею о прекращении огня на Украине

Макрон заявил, что приветствует предложение о прекращении огня на Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что приветствует предложение США о введении режима прекращения огня на Украине, которое было поддержано Киевом. Об этом французский лидер сообщил в социальной сети X.

«Я приветствую прогресс, достигнутый на переговорах США и Украины в Джидде и, в частности, идею о возможном 30-дневном прекращении огня», — написал глава государства.

Макрон добавил, что «теперь мяч явно находится на стороне России».

Вечером 11 марта Украина выразила готовность принять предложение США о введении 30-дневного режима прекращения огня. В совместном заявлении американской и украинской сторон по итогам переговоров в Джидде говорится, что Вашингтон донесет эту информацию до Москвы, объяснив, что ключом к достижению мира является «взаимность» в данном вопросе.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что США и Россия проведут переговоры касательно урегулирования на Украине 11 или 12 марта. По его словам, участники встречи обсудят введение режима прекращения огня.

Ранее в Белом доме заявили о готовности Украины прекратить боевые действия.