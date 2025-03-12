Журналист раскрыл дату разговора Путина и Трампа

Разговор президента России Владимира Путина с его американским коллегой Дональдом Трампом состоится в пятницу, 14 марта. Об этом сообщил журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов в своем Telegram-канале.

«Разговор Путина с Трампом состоится в пятницу, и это будет больше, чем просто телефонный разговор», — написал журналист.

Накануне Трамп заявил, что на этой неделе может провести переговоры с Путиным. Также президент США анонсировал встречу американской и российской делегаций касательно урегулирования на Украине. По его словам, встреча состоится 11 или 12 марта.

Заявление было сделано вскоре после окончания переговоров между делегациями США и Украины в Саудовской Аравии. Встреча продлилась девять часов. По итогам встречи украинская сторона выразила готовность принять предложение США о введении 30-дневного режима прекращения огня.

Ранее в Белом доме назвали «позитивной» встречу США — Украина в Саудовской Аравии.