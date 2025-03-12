Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Журналист раскрыл дату разговора Путина и Трампа

Журналист Смирнов: разговор Путина с Трампом состоится 14 марта
close
Михаил Климентьев/РИА Новости

Разговор президента России Владимира Путина с его американским коллегой Дональдом Трампом состоится в пятницу, 14 марта. Об этом сообщил журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов в своем Telegram-канале.

«Разговор Путина с Трампом состоится в пятницу, и это будет больше, чем просто телефонный разговор», — написал журналист.

Накануне Трамп заявил, что на этой неделе может провести переговоры с Путиным. Также президент США анонсировал встречу американской и российской делегаций касательно урегулирования на Украине. По его словам, встреча состоится 11 или 12 марта.

Заявление было сделано вскоре после окончания переговоров между делегациями США и Украины в Саудовской Аравии. Встреча продлилась девять часов. По итогам встречи украинская сторона выразила готовность принять предложение США о введении 30-дневного режима прекращения огня.

Ранее в Белом доме назвали «позитивной» встречу США — Украина в Саудовской Аравии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами