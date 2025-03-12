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Стало известно, обсуждали ли Киев и Вашингтон отставку Зеленского

Fox News: делегации США и Украины не обсуждали отставку Зеленского
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Anatolii Stepanov/Reuters

Представители Киева и Вашингтона в ходе недавней встречи не обсуждали отставку украинского лидера Владимира Зеленского и проведение президентских выборов в стране. Об этом на своей странице в социальной сети X написала журналистка американского телеканала Fox News Нана Саджая.

«Организация выборов и отставка <...> Зеленского не обсуждались», — сообщила она со ссылкой на источник, напрямую вовлеченный в переговорный процесс.

11 марта в городе Джидда в Саудовской Аравии состоялись переговоры между украинской и американской делегациями. По итогам встречи Киев выразил готовность принять предложение Вашингтона о введении в зоне конфликта 30-дневного режима прекращения огня. США, в свою очередь, заявили о намерении донести эту информацию до российского руководства.

Американский лидер Дональд Трамп сообщил, что может провести телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным до конца текущей недели. Как позже рассказал журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов, беседа глав двух государств запланирована на 14 марта.

Ранее в Европейском союзе (ЕС) оценили предложение ввести режим прекращения огня на Украине.

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