Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Глава Еврокомиссии поддержала установление перемирия на Украине

Фон дер Ляйен: ЕС приветствует предложение о перемирии на Украине
close
MICHAEL BUHOLZER/Reuters

Евросоюз поддерживает предложение об установлении перемирия на Украине, а также возобновление военной поддержки Киева со стороны Вашингтона. Об этом на своей странице в соцсети X заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

«Мы приветствуем сегодняшние новости из Джидды <...>, включая предложение о соглашении о прекращении огня и <...> помощи в сфере безопасности со стороны США», — написала руководитель ЕК.

Она добавила, что «теперь мяч на стороне России».

До этого сообщалось, что украинская сторона в Саудовской Аравии выразила готовность принять предложение США о введении 30-дневного режима прекращения огня. В публикации на сайте Зеленского говорится, что власти США донесут эту информацию до России, объяснив, что ключом к достижению мира является «взаимность» в данном вопросе.

11 марта в Джидде прошла встреча между представителями Украины и США. Сообщалось, что первый раунд переговоров был посвящен предложению Киева относительно режима тишины на море и в небе, а также соглашению о редкоземельных ископаемых. Во время второго раунда речь зашла о гарантиях безопасности.

Ранее Зеленский раскрыл детали предложения США о прекращении огня с РФ.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами