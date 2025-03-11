Глава Еврокомиссии поддержала установление перемирия на Украине

Евросоюз поддерживает предложение об установлении перемирия на Украине, а также возобновление военной поддержки Киева со стороны Вашингтона. Об этом на своей странице в соцсети X заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

«Мы приветствуем сегодняшние новости из Джидды <...>, включая предложение о соглашении о прекращении огня и <...> помощи в сфере безопасности со стороны США», — написала руководитель ЕК.

Она добавила, что «теперь мяч на стороне России».

До этого сообщалось, что украинская сторона в Саудовской Аравии выразила готовность принять предложение США о введении 30-дневного режима прекращения огня. В публикации на сайте Зеленского говорится, что власти США донесут эту информацию до России, объяснив, что ключом к достижению мира является «взаимность» в данном вопросе.

11 марта в Джидде прошла встреча между представителями Украины и США. Сообщалось, что первый раунд переговоров был посвящен предложению Киева относительно режима тишины на море и в небе, а также соглашению о редкоземельных ископаемых. Во время второго раунда речь зашла о гарантиях безопасности.

Ранее Зеленский раскрыл детали предложения США о прекращении огня с РФ.