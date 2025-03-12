В Гренландии продлили работу избирательного участка из-за рекордной явки

В столице Гренландии Нууке из-за рекордной явки продлили работу избирательного участка до 01:00 по московскому времени. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на мэрию города.

«Все избиратели, стоящие в очереди, смогут проголосовать, даже если уже прошло 20:00 (1:00 мск). Двери будут оставаться открытыми до тех пор, пока есть очередь», — сообщили в мэрии Нуука.

По данным местного корреспондента, на 01:00 мск у избирательного участка в очереди стояли еще несколько сотен человек.

Также премьер-министр Гренландии Муте Эгеде заявил, что остров может стать независимым.

До этого президент США Дональд Трамп вновь заявил о стремлении присоединить Гренландию, однако в этот раз подчеркнул, что такое возможно лишь при желании жителей острова.

Дискуссия о независимости Гренландии обострилась после того, как Трамп заявил о намерении приобрести остров.

Ранее стало известно, как действия Трампа ведут к возвышению Китая.