Трамп «пригласил» Гренландию в состав США

Президент США Дональд Трамп вновь заявил о стремлении присоединить Гренландию, однако в этот раз подчеркнул, что такое возможно лишь при желании жителей острова. Публикация появилась на его странице в Truth Social.

Трамп заявил, что Вашингтон «поддерживает право народа Гренландии самостоятельно определять свое будущее». Он заверил, что США продолжат обеспечивать безопасность острова.

«Мы готовы инвестировать миллиарды долларов, чтобы создать новые рабочие места и сделать вас богатыми – и, если вы решите, мы приглашаем стать вас частью крупнейшей нации в мире, Соединенных Штатов Америки», — написал Трамп.

Дискуссия о независимости Гренландии обострилась после того, как Трамп заявил о намерении приобрести остров. Впервые он выступил с этой идеей в 2019 году, но датские власти отказались обсуждать этот вопрос. В декабре 2024 года Трамп вновь поднял тему, заявив, что контроль над Гренландией важен для «свободы во всем мире». В ответ власти Дании подтвердили, что остров не продается.

Ранее стало известно, как действия Трампа ведут к возвышению Китая.