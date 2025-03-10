Стало известно, как действия Трампа ведут к возвышению Китая

Политика президента США Дональда Трампа и его агрессивная риторика в адрес союзников приведут к возвышению Китая на международной арене, поскольку Пекин будет выглядеть более привлекательным партнером. Об этом заявил бывший премьер-министр Австралии Малкольм Тернбулл, пишет Bloomberg.

По мнению политика, председатель КНР Си Цзиньпин будет стремиться выглядеть полной противоположностью Дональду Трампу.

Тернбулл также подчеркнул, что из-за курса новой администрации Белого дома многие страны начнут смотреть «на Китай с одной стороны, и на Трампа с другой» и видеть в сотрудничестве с Китаем больше перспектив.

До этого бывший советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон счел пустыми угрозы американского лидера Дональда Трампа ввести санкции против России. Говоря о возможности введения новых санкций, Болтон заявил, что Москва уже давно успешно обходит все ограничения.

Ранее американский сенатор раскрыл судьбу Украины в случае полного прекращения помощи от США.