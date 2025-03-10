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Власти Гренландии оценили вероятность острова стать независимым

Премьер Эгеде: Гренландия может стать независимой
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Ritzau Scanpix/Ida Marie Odgaard/Reuters

Премьер Гренландии Муте Эгеде заявил, что остров может стать независимым. Его слова передает телерадиокомпания DR1.

Как отметил Эгеде, Гренландия может подписать соглашение об ассоциации с Данией и Фарерскими островами.

«Я не исключаю никаких вариантов, но это будет в рамках западного альянса. Существуют ряд вопросов политики безопасности и обороны, где нам нужно объединиться с другими странами, с которыми мы уже находимся в союзе <...> С учетом того, что сейчас происходит, я считаю, что партии обязаны объединиться и разработать надежный план для общего видения независимости», — пояснил премьер.

До этого президент США Дональд Трамп вновь заявил о стремлении присоединить Гренландию, однако в этот раз подчеркнул, что такое возможно лишь при желании жителей острова.

Дискуссия о независимости Гренландии обострилась после того, как Трамп заявил о намерении приобрести остров.

Ранее стало известно, как действия Трампа ведут к возвышению Китая.

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