В Белом доме назвали «позитивной» встречу США — Украина в Саудовской Аравии

Белый дом позитивно оценивает прошедшие в Саудовской Аравии переговоры между украинской и американской делегациями и считает их продуктивными. Об этом сообщает ТАСС.

«Новости, которые мы получаем об этой встрече в течение дня и о которых доложили президенту, положительные. Эта встреча проходит продуктивно», — заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

Встреча США — Украина состоялась 11 марта в Джидде. Украинские СМИ писали, что первый раунд переговоров был посвящен предложению Киева относительно режима тишины на море и в небе, а также соглашению о редкоземельных ископаемых. Во время второго раунда речь зашла о гарантиях безопасности.

До начала переговоров Вашингтон обозначал главную цель встречи как «создание рамок для мирного соглашения и прекращения огня». Киев же планировал обсудить предоставление гарантий безопасности от Вашингтона и противостоять попыткам навязать невыгодные для украинской стороны условия. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что США и Украина представят совместное заявление после переговоров.