Переговоры между США и Украиной продлились девять часов

Переговоры между украинской и американской делегациями в Саудовской Аравии продлились девять часов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на саудовский государственный телеканал «Аль-Ихбария».

По итогам встречи украинская сторона выразила готовность принять предложение США о введении 30-дневного режима прекращения огня. Вашингтон донесет эту информацию до Москвы, объяснив, что ключом к достижению мира является «взаимность» в данном вопросе.

Кроме того, стороны договорились «как можно скорее» заключить договор о минералах, а также возобновить обмен разведывательными данными.

Комментируя переговоры, советник президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Майк Уолтц заявил, что делегация Украины на встрече представила «конкретные шаги и предложения» по завершению конфликта.

Ранее в Белом доме назвали «позитивной» встречу США — Украина в Саудовской Аравии.