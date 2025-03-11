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Переговоры между США и Украиной продлились девять часов

ТАСС: переговоры делегаций США и Украины продлились девять часов
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Mohammed Benmansour/Reuters

Переговоры между украинской и американской делегациями в Саудовской Аравии продлились девять часов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на саудовский государственный телеканал «Аль-Ихбария».

По итогам встречи украинская сторона выразила готовность принять предложение США о введении 30-дневного режима прекращения огня. Вашингтон донесет эту информацию до Москвы, объяснив, что ключом к достижению мира является «взаимность» в данном вопросе.

Кроме того, стороны договорились «как можно скорее» заключить договор о минералах, а также возобновить обмен разведывательными данными.

Комментируя переговоры, советник президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Майк Уолтц заявил, что делегация Украины на встрече представила «конкретные шаги и предложения» по завершению конфликта.

Ранее в Белом доме назвали «позитивной» встречу США — Украина в Саудовской Аравии.

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