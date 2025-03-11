Трамп раскрыл сроки переговоров США и России по Украине

Трамп: Россия и США проведут переговоры по Украине 11 или 12 марта

США и Россия проведут переговоры касательно урегулирования на Украине 11 или 12 марта. Об этом заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, передает Reuters.

«Речь идет о полном прекращении огня. Украина согласилась на него, и, надеюсь, Россия согласится на него. Мы собираемся встретиться с ними [РФ] позже, сегодня и завтра, и, надеюсь, нам удастся выработать соглашение. Но я думаю, что это прекращение огня очень важно», — говорится в сообщении.

Заявление было сделано вскоре после окончания переговоров между делегациями США и Украины в Саудовской Аравии. Встреча продлилась девять часов.

По итогам встречи украинская сторона выразила готовность принять предложение США о введении 30-дневного режима прекращения огня. Вашингтон донесет эту информацию до Москвы, объяснив, что ключом к достижению мира является «взаимность» в данном вопросе.

Кроме того, стороны договорились «как можно скорее» заключить договор о минералах, а также возобновить обмен разведывательными данными.

Комментируя переговоры, советник президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Майк Уолтц заявил, что делегация Украины на встрече представила «конкретные шаги и предложения» по завершению конфликта.

Ранее Зеленский раскрыл детали предложения США о прекращении огня с РФ.