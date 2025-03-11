Песков заявил, что Путин знаком с деталями операции по прорыву ВС РФ в Курской области

Песков: Путин в курсе всех деталей операции «Труба» по прорыву в Курской области

Президент России Владимир Путин в курсе всех деталей операции российской армии под названием «Труба» по прорыву в тыл Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом в комментарии газете «Известия» заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Владимир Владимирович знает о всех деталях этой операции. Разумеется, ему докладывали и докладывали еще до начала этой операции», — заявил он.

9 марта в пресс-службе Добровольческого штурмового корпуса сообщили, что более 800 российских военных попали в город Суджа, используя пустую трубу газопровода Уренгой — Помары — Ужгород.

11 марта врио губернатора Курской области Александр Хинштейн рассказал, что российские военные ползли по трубе 14 километров в течение шести дней.

В этот же день российский военный блогер Юрий Подоляка заявил, что ВС РФ освободили Суджу в административных границах. По его словам, российские штурмовики планируют сегодня, 11 марта, закончить полное освобождение территорий. Подоляка отметил, что украинская сторона уже не пытается отстаивать территории и уходит в Сумскую область.

Ранее появилось доказательство прорыва российских штурмовиков в Суджу.