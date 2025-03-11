Хинштейн рассказал, сколько дней военные ползли по газопроводу под Суджей

Хинштейн заявил, что военные РФ за шесть дней прошли 14 км по трубе в Суджу

Российские военные ползли по газопроводу в Курской области 14 км в течение шести дней. Об этом сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

Хинштейн рассказал, что посетил областную больницу, где сейчас находятся военнослужащие, участвующие в операции «Поток» в Суджанском районе.

«Ползли по трубе 14 километров, под землей провели шесть суток — не хватало кислорода, воды. Но хватило сил и воли — дошли и выбрались, выбивали врага, на которого свалились, точно снег на голову», — написал он.

По мнению врио главы региона, данная операция будет вписана в историю военной операции на Украине и о ней «будут рассказывать детям в школах, снимать фильмы, писать книги».

11 января РИА Новости сообщило, что российские военные освободили промышленную зону Суджи в Курской области в результате операции с заходом в тыл украинским подразделениям через газовую трубу.

Ранее в ВСУ заявили о контроле ВС РФ над линиями снабжения в Курской области.