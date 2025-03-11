Военблогер заявил, что ВС РФ освободили Суджу в административных границах

Российские военные освободили Суджу в административных границах. Об этом в своем Telegram-канале сообщил российский военный блогер Юрий Подоляка.

«То есть формально Суджа (в админграницах) уже освобождена. То что не освобождено, это пригороды Гончаровка, Заолешенка и Заолешенский», — заявил он.

По словам военного блогера, российские штурмовики планируют сегодня, 11 марта, закончить полное освобождение территорий. Подоляка отметил, что украинская сторона уже не особо пытается отстаивать территории и уходит в Сумскую область.

Военблогер поздравил солдат и призвал «держать кулаки» за армию России.

До этого российский военный корреспондент Юрий Котенок также сообщил, что ВС РФ зашли на территорию Суджи в Курской области. По его словам, российская армия зашла в хутор Дмитрюков с юго-восточной стороны Суджи. Он отметил, что севернее города идут бои за Княжьи хутора.

11 марта в сети появилась фотография с российским штурмовиком в Судже Курской области, которая подтверждает результаты операции «Поток» по вхождению в город. На снимке изображен боец с позывным «Кузя», других российских штурмовиков решили оставить за кадром для сохранения анонимности.

Ранее Хинштейн встретился с бойцами, которые ползли 14 км под землей «в тыл врага» под Суджей.