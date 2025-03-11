Появилось доказательство прорыва российских штурмовиков в Суджу

В сети появилась фотография с российским штурмовиком в Судже Курской области, которая подтверждает результаты операции «Поток» по вхождению в город. Соответствующие кадры публикует издание RT в Telegram-канале.

На фотографии можно заметить бойца в форме армии России возле въезда в город. На снимке изображен боец с позывным Кузя, других российских штурмовиков решили оставить за кадром для сохранения анонимности.

Кроме того, военный корреспондент издания Влад Андрица обнародовал эксклюзивные кадры из трубопровода, по которому бойцы ВС РФ прошли 15 километров и попали в тыл украинской армии в районе Суджи. Солдаты прорвали оборону противника и освободили восемь населенных пунктов в курском приграничье. В материале подчеркивается, что операция «Поток» была засекречена и подготавливалась порядка четырех месяцев.

В операции по проникновению в тыл Вооруженных сил Украины участвовали более 800 российских военнослужащих и добровольцев. Они ползли по подземному газопроводу на участке Уренгой — Помары — Ужгород. Бойцы вышли на поверхность в районе промышленной зоны Суджи и нанесли удар по украинским группировкам.

По данным пресс-службы Добровольческого штурмового корпуса (ДШК), 9 марта войска РФ смогли полностью освободить промзону в городе от ВСУ.

Ранее Хинштейн встретился с бойцами, которые ползли 14 км под землей «в тыл врага» под Суджей.