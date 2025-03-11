Лавров заявил о желании Зеленского атаковать Россию ядерным оружием

Президент Украины Владимир Зеленский требует от США гарантии применения ядерного оружия против России. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции с генсеком Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Феридуном Синирлиоглу, трансляция которой велась на Rutube.

«Господин Зеленский публично заявляет, что он не хочет перемирия, пока американцы не дадут ему гарантий, что они разбомбят Россию ядерным оружием, он примерно так вопрос ставит», — высказался дипломат.

Также Лавров оценил желание союзников Украины ввести миротворцев. По мнению министра иностранных дел России, это выглядит как попытка спасти киевский режим от «гнева народного».

11 марта в Джидде в Саудовской Аравии проходят переговоры между Украиной и США. Одной из главных целей Вашингтона является «создание рамок для мирного соглашения и прекращения огня». В свою очередь Киев хочет получить от США гарантии безопасности, а также противостоять попыткам навязать невыгодные условия мира с Россией.

Президент США Дональд Трамп заявил, что ожидает от переговоров американской и украинской делегаций в Джидде хороших результатов. В частности, глава Белого дома надеется, что они приблизят завершение конфликта на Украине.

Ранее стала известна позиция США о возвращении Украины к границам 2014 или 2022 года.