«Трамп не намерен нянчиться». Чего ожидать от переговоров США и Украины

Политолог Гафарова: Киев на переговорах с США будет тянуть время

Представители США и Украины планируют 11 марта встретиться в Саудовской Аравии. Вашингтон обозначил главную цель переговоров как «создание рамок для мирного соглашения и прекращения огня». Киев собирается обсудить предоставление гарантий безопасности от Соединенных Штатов и противостоять попыткам навязать невыгодные для украинской стороны условия. Чего ожидать от предстоящих переговоров — в материале «Газеты.Ru».

Представители США и Украины встретятся 11 марта в Джидде (Саудовская Аравия) для проведения переговоров по урегулированию конфликта. Ожидается, что стороны обсудят механизмы достижения временного прекращения огня и формирования основ для мирного диалога между Москвой и Киевом.

В американскую делегацию войдут госсекретарь Марко Рубио, советник по нацбезопасности Майк Уолтц и спецпосланник президента США Дональда Трампа на Ближнем Востоке Стивен Уиткофф. Украинскую делегацию возглавит руководитель офиса президента Андрей Ермак, глава МИД Андрей Сибига, министр обороны Рустем Умеров и замглавы офиса Зеленского полковник Павел Палиса.

Депутат Верховной рады Украины Юлия Сирко-Клименко выразила надежду, что делегации Киева и Вашингтона на предстоящих переговорах обсудят гарантии безопасности республики и американцы возобновят военную помощь и обмен разведданными.

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Комментируя прекращение помощи от США, депутат заявила, что Киев может прожить без американского оружия «какое-то время», но не сможет выжить без разведданных. Она понадеялась, что эта тема будет одной из основных на предстоящих переговорах.

Возможное участие России

Американский телеканал CNN, ссылаясь на осведомленный источник, сообщил, что чиновники США на этой неделе проведут в Саудовской Аравии встречу и с представителями России.

«Высокопоставленные чиновники администрации Трампа встретятся отдельно с российскими и украинскими официальными лицами в Саудовской Аравии на этой неделе», — говорится в материале.

Однако позже официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что очередной раунд переговоров между Россией и США в Саудовской Аравии на этой неделе не планируется. Ее слова подтвердил официальный пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Он также поделился с журналистами ожиданиями относительно предстоящей встречи американской и украинской делегации.

«Здесь не важно, что мы ждем. Здесь важно, что ждут Соединенные Штаты на самых различных уровнях. Неоднократно мы слышали заявления, что США ждут от украинцев демонстрации желания идти на мир. Этого ждут все», — сказал Песков.

В свою очередь американист Малек Дудаков заявил «Газете.Ru», что американская и российская рабочие группы находятся в процессе формирования и ничто не мешает им снова встретиться и возобновить обсуждение. Однако маловероятно, что это произойдет в рамках встречи США и Украины.

«Милитаристский настрой офиса Зеленского, желающего любой ценой продолжать конфликт с Россией, является главной препоной на пути мирного процесса», — сказал Дудаков.

Последний шанс Украины?

Издание The Economist предупреждает, что предстоящие переговоры в Саудовской Аравии могут стать для администрации Зеленского «последним шансом» для налаживания отношений:

«Проваленные переговоры могут вызвать еще большее давление со стороны США, что может заставить Украину использовать более жесткую военную тактику для своего выживания. Ставки на вторичных переговорах не могли быть выше. Если они провалятся, то Украина вряд ли получит еще один шанс».

В Совете Федерации считают, что переговоры могут пойти по абсолютно непредсказуемому сценарию, как это было во время встречи в Овальном кабинете. Таким мнением с «Газетой.Ru» поделился первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

«Понятно, что на украинцев оказывают давление и американцы, и некоторые бывшие союзники в Европе, но тем не менее они никак не могут смириться с тем, что они проигрывают войну с Россией и должны уступить. У России есть конкретные задачи в рамках специальной военной операции, но амбиции Зеленского и его окружения могут сыграть против Украины», — сказал сенатор.

Он уверен, что в случае, если на переговорах опять что-то пойдет не так, то у Трампа может просто лопнуть терпение. Джабаров уверен, что «Трамп не намерен постоянно нянчиться с Украиной».

Замдиректора Центра политической информации, политолог Анастасия Гафарова отметила в разговоре с «Газетой.Ru», что это уже не первый «последний шанс» для Киева, и видимо, все-таки не последний:

«Трампу сейчас необходимо не просто «дожать» Зеленского с так называемой сделкой по редкоземельным металлам, но сделать это быстро и эффектно. Для Зеленского, очевидно, задача обратная — тянуть время, тем самым ослабляя Трампа, умножая взаимное недоверие в команде президента США, подтачивая его авторитет как внутри страны, так и глобально».

Навязываемая американцами сделка в нынешнем виде — с оплатой за оказанную помощь, но без гарантий помощи в будущем — категорически не устраивает Киев, отметила Гафарова. Однако, по ее мнению, для украинской власти это вопрос выживания, а не рационального смысла спасения страны.

Европейские помощники Украины

В подготовке к переговорам с США в Саудовской Аравии Украина запросила помощь у Великобритании, которая согласилась оказать консультационную поддержку, чтобы предотвратить повторение конфликта, подобного инциденту между Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом в Овальном кабинете, сообщает британское издание The Times.

Советник по нацбезопасности премьер-министра Великобритании Кира Стармера Джонатан Пауэлл посетил Киев накануне встречи, чтобы проинструктировать украинскую делегацию. Пауэлл рекомендовал Зеленскому продемонстрировать Вашингтону готовность к компромиссам, подчеркнув, что «главным препятствием к миру остается Россия».

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Американист Малек Дудаков считает, что британская сторона действительно могла посоветовать украинцам не продолжать конфронтацию с Соединенными Штатами. Другое дело, что в этот раз основной раздражитель — лично Зеленский — не будет участвовать в переговорах.

«Позиции США и Украины сейчас очень сильно расходятся. Американцы задействовали рычаги давления на украинцев и перекрыли военные транши и обмен разведданными. Украинцы при этом пытаются строить хорошую мину при плохой игре, пытаются что-то заместить помощью от европейцев. Очевидно, что европейцы не способны предоставить все то, что давали американцы», — сказал политолог.

Он уверен, что на переговорах в Саудовской Аравии американцы будут добиваться от Украины объявления перемирия или хотя бы показать готовность к перемирию, переговорам, транзиту власти и проведению выборов.

В свою очередь политолог Анастасия Гафарова заявила, что основная задача консультаций лондонских чиновников и представителей спецслужб — как раз не допустить прогресса на переговорах на условиях США:

«На краткосрочной дистанции Британия будет пытаться выставить Трампа той стороной, которая в реальности не хочет мира, в то время как сам Трамп и его ближайшие соратники, вроде Илона Маска, сейчас возлагают ответственность за срыв переговоров на Киев. Поэтому если цель консультаций Лондона — тянуть время и перекладывать ответственность на США — то эта помощь Зеленскому имеет шансы на успех».