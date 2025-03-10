Трамп ожидает хороших результатов по итогам переговоров в Саудовской Аравии

Трамп надеется на довольно хорошие результаты переговоров с Украиной в Джидде

Президент США Дональд Трамп заявил, что по итогам американо-украинских переговоров в Саудовской Аравии будут «хорошие результаты». О своих ожиданиях он рассказал журналистам Белого дома на борту своего самолета, трансляция беседы доступна на YouTube-канале Forbes.

11 марта американская и украинская делегации должны встретиться в городе Джидда в Саудовской Аравии. За день до этого, 10 марта, президент Украины Владимир Зеленский собирается прибыть в столицу страны для встречи с наследным принцем Мухаммедом бен Салманом.

«Думаю, что в недалеком будущем вы увидите довольно хорошие результаты (переговоров. — прим. ред.) в Саудовской Аравии на этой неделе», — заявил Трамп.

Политик также рассчитывает на «большой прогресс» в продвижении к завершению конфликта на Украине. По его словам, в Джидде состоятся «различные переговоры».

Агентство Reuters сообщало, что американская делегация в ходе переговоров в Джидде намерена оценить готовность Украины идти на компромиссы для достижения мира с Россией. Кроме того, американская сторона хочет прояснить, изменилась ли позиция Украины после конфликта между Зеленским и главой США Дональдом Трампом в Белом доме.

Ранее Виктор Медведчук заявил, что Вашингтон уже «списал» Зеленского.