В офисе Зеленского высказались о переговорах между Украиной и США

Ермак: встреча с делегацией США началась очень конструктивно

Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что встреча с делегацией США в Саудовской Аравии началась очень конструктивно. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Встреча с командой США началась очень конструктивно, работаем над приближением справедливого и продолжительного мира», — написал он.

В Саудовской Аравии начались переговоры между Украиной и США. Со стороны Киева во встрече принимают участие глава офиса президента Украины Андрей Ермак, глава МИД Андрей Сибига и министр обороны Рустем Умеров. Американскую делегацию возглавляют государственный секретарь Марко Рубио и помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц.

Вашингтон обозначил главную цель переговоров как «создание рамок для мирного соглашения и прекращения огня». Киев собирается обсудить предоставление гарантий безопасности от Вашингтона и противостоять попыткам навязать невыгодные для украинской стороны условия. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Трамп заявил, что надеется на довольно хорошие результаты переговоров с Украиной в Джидде.