Стала известна позиция США по возвращению Украины к границам 2014 или 2022 года

Sky News: США не хотят слышать о возвращении Украине границ 2014 или 2022 года

Команда президента США Дональда Трампа ничего не хочет слышать про возвращение Украине границ 2014 или 2022 года. Об этом сообщает британский канал Sky News.

По словам корреспондента Sky News Алекса Росси, подобные заявления официальные лица Соединенных Штатов делают в частном порядке на переговорах с украинской делегацией в Джидде.

«Похоже, украинцам придется пойти на некоторые довольно болезненные уступки, но есть надежда, что когда эти переговоры закончатся, мы увидим и поймем, в какой форме будет прекращение огня», — рассказал Росси.

Также он добавил, что на переговорах в Джидде американцы хотят увидеть, на какие уступки готова пойти Украина ради заключения мирного договора с Россией.

Переговоры между Украиной и США проходят в Саудовской Аравии 11 марта. Главная цель Вашингтона на этой встрече с украинской делегацией состоит в «создании рамок для мирного соглашения и прекращения огня». Киев в свою очередь собирается обсудить гарантии безопасности от США и противостоять попыткам навязать невыгодные для украинской стороны условия. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Трамп заявил, что надеется на довольно хорошие результаты переговоров с Украиной в Джидде.