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Лавров заявил о встрече с новым главой МИД Сирии в Турции

Лавров заявил, что в ходе визита в Анкару встречался с новым главой МИД Сирии
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Сергей Гунеев/РИА Новости

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что во время посещения Анкары 23-24 февраля провел встречу с министром иностранных дел в переходном правительстве Сирии Асаадом Хасаном аш-Шибани. Об этом пишет ТАСС.

«Был подтвержден курс на национальное согласие, на обеспечение инклюзивности политических процессов», — сказал Лавров.

В середине февраля Bloomberg писал, что российская сторона близка к соглашению с новым сирийским правительством, которое должно позволить Москве сохранить часть персонала и оборудования в стране. Издание подчеркивает, что Россия может оставить за собой контроль над военно-морскими и военно-воздушными базами в Сирии, которые принадлежали ей до свержения экс-главы государства Башара Асада.

До этого министр иностранных дел сирийского переходного правительства Асаад Хасан аш-Шибани заявил, что будущее отношений Сирии и России будет определяться исключительно волей сирийского народа. Его заявление прозвучало на фоне недавнего телефонного разговора президента России Владимира Путина с президентом Сирии на переходный период Ахмедом аш-Шараа, в ходе которого обсуждалась возможность пересмотра ранее заключенных между двумя странами соглашений.

Ранее новые власти Сирии рассказали о желаемых отношениях с Украиной и Россией.

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