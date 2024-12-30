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Новые власти Сирии рассказали о желаемых отношениях с Украиной и Россией

Новые власти Сирии заявили о стремлении к балансу в отношениях с Москвой и Киевом
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Omar Sanadiki/Reuters

Министр иностранных дел в сирийском правительстве переходного периода Асаад Хасан аш-Шибани рассказал, к каким отношениям стремятся новые власти Сирии с Россией и Украиной. Об этом сообщает Al Arabiya.

Министр подчеркнул, что Дамаск пытается достичь баланса в отношениях с Москвой и Киевом.

До этого сообщалось, что высокопоставленная украинская делегация 30 декабря проведет переговоры в Дамаске с лидером новых сирийских властей Ахмедом аш-Шараа, который известен под именем Абу Мухаммед аль-Джулани.

Президент Украины Владимир Зеленский на фоне событий в Сирии также сообщал, что поручил кабинету министров наладить поставки зерна в Сирию в сотрудничестве с международными партнерами Украины.

26 декабря министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что российская сторона надеется на возобновление экономического сотрудничества с новыми сирийскими властями.

Он также выразил надежду, что Москва и Дамаск смогут возобновить взаимодействие по инвестиционным вопросам.

Ранее Зеленский захотел «убрать» Россию из Сирии.

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