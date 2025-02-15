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В Сирии заявили, что решение о пересмотре отношений с РФ будет принимать народ

Глава МИД Сирии: решение о пересмотре отношений с РФ примет сирийский народ
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Omar Sanadiki/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Министр иностранных дел сирийского переходного правительства Асаад Хасан аш-Шибани заявил, что будущее отношений Сирии и России будет определяться исключительно волей сирийского народа. Об этом сообщает ТАСС.

Выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, дипломат подчеркнул, что любые изменения в отношениях двух стран будут предприниматься только после получения соответствующего мандата от сирийского населения.

Его заявление прозвучало на фоне недавнего телефонного разговора президента России Владимира Путина с президентом Сирии на переходный период Ахмедом аш-Шараа, в ходе которого обсуждалась возможность пересмотра ранее заключенных между двумя странами соглашений.

В своем заявлении аш-Шараа подтвердил существование «прочных стратегических отношений» между Россией и Сирией.Он также подтвердил, что Сирия открыта для сотрудничества, если это «отвечает интересам сирийского народа».

11 февраля замминистра иностранных дел РФ Михаил Богданов заявил, что Российская Федерация готова и далее оказывать сирийскому народу необходимую помощь.

Ранее в минобороны Сирии назвали условие для сохранения российских военных баз.

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