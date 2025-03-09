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Маск раскритиковал отказ в участии Джорджеску в выборах

Маск назвал безумием решение ЦИК Румынии отклонить кандидатуру Джеорджеску
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Allison Robbert/Pool/Reuters

Глава департамента эффективности государственного управления (DOGE) США, миллиардер Илон Маск раскритиковал в соцсети X решение Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Румынии отклонить кандидатуру Кэлина Джорджеску на выборах президента.

«Это безумие!» — написал Маск.

26 февраля в Румынии выдали ордер на арест Кэлина Джорджеску. По данным агентства Mediafax, политика подозревают в создании фашистской организации по разрушению конституционного строя и незаконном финансировании избирательной компании. В рамках расследования дела в среду утром в Румынии прошли обыски у людей из его окружения.

Румынские источники называют Джорджеску сторонником России. Он одержал победу в первом туре президентских выборов, набрав 22,94% голосов. Тем не менее, конституционный суд Румынии аннулировал результаты выборов, сославшись на наличие «российского влияния».

9 марта румынский ЦИК отклонил кандидатуру Джорджеску на предстоящих президентских выборах. Решение было принято большинством голосов: десять членов бюро высказались против регистрации его кандидатуры, четверо — за.

Ранее Джеорджеску прокомментировал отказ в регистрации на выборах президента Румынии.

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