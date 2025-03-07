Трамп заявил, что может усилить санкции против России

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social заявил, что рассматривает возможность усиления санкционного давления на Россию до момента достижения мира на Украине.

«Исходя из того факта, что Россия прямо сейчас «громит» Украину на поле боя, я решительно рассматриваю возможность введения масштабных экономических мер в отношении Москвы. К ним относятся санкции в банковской сфере, ограничительные тарифы и иные финансовые инструменты, которые будут действовать до полного прекращения боевых действий и заключения всеобъемлющего мирного соглашения», — написал Трамп.

6 марта Трамп заявил, что у Украины нет выбора в вопросе мирной сделки.

До этого президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на заседании Евросовета заявил о стремлении и готовности Украины к «справедливому миру». Среди шагов на пути к «миру» он назвал прекращение ударов по энергетической и другой инфраструктуре, перемирие на море, а также освобождение пленных. Таким образом президент Украины якобы захотел удостовериться, что Россия не пойдет на обман и саботирование.

Ранее в США заявили, что на встрече с Украиной будет обсуждаться полугодовое перемирие.