Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Трамп заявил, что может усилить санкции против России

Трамп рассматривает возможность усиления санкций против России
close
Win McNamee/Reuters

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social заявил, что рассматривает возможность усиления санкционного давления на Россию до момента достижения мира на Украине.

«Исходя из того факта, что Россия прямо сейчас «громит» Украину на поле боя, я решительно рассматриваю возможность введения масштабных экономических мер в отношении Москвы. К ним относятся санкции в банковской сфере, ограничительные тарифы и иные финансовые инструменты, которые будут действовать до полного прекращения боевых действий и заключения всеобъемлющего мирного соглашения», — написал Трамп.

6 марта Трамп заявил, что у Украины нет выбора в вопросе мирной сделки.

До этого президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на заседании Евросовета заявил о стремлении и готовности Украины к «справедливому миру». Среди шагов на пути к «миру» он назвал прекращение ударов по энергетической и другой инфраструктуре, перемирие на море, а также освобождение пленных. Таким образом президент Украины якобы захотел удостовериться, что Россия не пойдет на обман и саботирование.

Ранее в США заявили, что на встрече с Украиной будет обсуждаться полугодовое перемирие.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами