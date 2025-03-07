Медведев предостерег россиян от «коллективного расслабона»

Медведев напомнил, что нация сплачивается только в период испытаний

Отсутствие сложностей и «коллективный расслабон» бывают опасны для страны, потому что это может привести к разобщенности, а затем и к войне, распаду государства. На это указал зампред Совбеза РФ, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев в ходе встречи с состоящими в партии женщинами в преддверии 8 Марта, передает ТАСС.

«Нация сплачивается только в период испытаний, а когда их нет, может начаться такой «коллективный расслабон», такое ощущение, что «и так же все нормально», и каждый за себя, и нам не за что никого благодарить», — заявил политик.

Зампред Совбеза РФ напомнил, что подобная позиция впоследствии может привести к «крайне печальным последствиям», вроде разобщенности общества, за которым последует распад государства и новые военные действия.

Кроме того, Медведев заявил, что события, из-за которых Россия была вынуждена начать специальную военную операцию, связаны с распадом Советского Союза.

5 марта зампред Совбеза РФ указал, что нанесение Киеву максимального урона «на земле» является главной задачей России в ходе спецоперации. Медведев отметил, что СВО продолжается, поскольку ее остановка для украинских властей и лично президента Владимира Зеленского будет означать «неизбежный конец».

Также Медведев напомнил, что Россия всегда была готова к переговорам по урегулированию конфликта на Украине, а любые переговоры подразумевают встречные шаги.

В свою очередь член Совета по правам человека Александр Малькевич заявил, что Россия живет в эпоху новых героев. Современники, участники специальной военной операции на Украине, достойно продолжают традиции мужества и отваги, указал он.

Ранее Путин не смог сдержать эмоций от рассказа матери о героизме сына на СВО.