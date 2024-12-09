Член СПЧ: День Героев Отечества приобрел в России новый смысл

Россия живет в эпоху новых героев. Современники, участники специальной военной операции на Украине, достойно продолжают традиции мужества и отваги. Об этом в беседе с газетой «Взгляд» заявил член Совета по правам человека (СПЧ) Александр Малькевич. Он подчеркнул, что примеры героизма россияне демонстрируют не только на поле боя, но и в гражданской жизни.

«Если раньше День Героев Отечества в нашем обществе ассоциировался с победами прошлого, то теперь мы живем в эпоху героев настоящего. В нашей стране было и есть огромное количество по-настоящему мужественных людей, готовых служить на благо страны и жертвовать собой ради других не только на поле боя, но и в гражданской жизни», — сказал Малькевич.

Он добавил, что действия современников вдохновляют молодое поколение, укрепляя их веру в то, что Россия способна преодолеть любые испытания, благодаря своему народу.

День Героев Отечества отмечается в России 9 декабря. В Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца президент РФ Владимир Путин вручил медали «Золотая Звезда».

По информации пресс-службы Кремля, награды получили Герои России. На мероприятие приглашены свыше 300 военных и гражданских лиц, проявивших особое мужество и героизм. На церемонию также прибыли Герои Советского Союза, полные кавалеры ордена Славы и кавалеры ордена Святого Георгия.

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