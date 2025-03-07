Медведев связал причины СВО с распадом Советского Союза

События, из-за которых Россия была вынуждена начать специальную военную операцию (СВО), связаны с распадом Советского Союза. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ, лидер партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев, передает ТАСС.

«Что скрывать: то, что мы с вами получили, и то, из-за чего началась специальная военная операция, в конечном счете — это последствие распада Советского Союза», — сказал Медведев на встрече с женщинами — членами партии «Единая Россия» Медведев в преддверии 8 Марта.

В начале марта президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что решение России о начале специальной военной операции связано не только с экспансией Североатлантического альянса на восток. Белорусский лидер отметил, что выбор есть всегда и, возможно, у президента РФ Владимира Путина имелись альтернативы. Но, подчеркнул Лукашенко, дело даже не столько в расширении НАТО в сторону России, сколько в тех угрозах, которые появились на Украине.

Ранее Медведев оценил приостановку военной помощи США Украине.