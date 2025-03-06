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Путин не смог сдержать эмоций от рассказа матери о героизме погибшего на СВО сына

Путин не смог сдержать эмоций после рассказа матери героически погибшего бойца

Президент России Владимир Путин не смог сдержать эмоций после рассказа матери о подвиге сына, погибшего в ходе специальной военной операции. Глава государства тяжело вздохнул и признался, что ему трудно комментировать подобное, пишет РИА Новости.

Отмечается, что мама погибшего ефрейтора Кирилла Шумакова рассказала Путину, как ее сын вместе с товарищами пожертвовали собой ради выполнения боевой задачи. Главе государства было сложно подобрать слова.

«Парни, конечно, герои, чего уж там говорить. Сознательно идут на гибель, чтобы спасти своих товарищей. Мне кажется, наверное, во многих странах это возможно, но только в России это возможно в таком виде», – подчеркнул президент в ходе встречи с женщинами — сотрудниками и подопечными государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества».

Российский лидер отметил, что подвиги и судьбы бойцов достойны того, чтобы быть зафиксированными в произведениях искусства. Он призвал писателей, поэтов и режиссеров увековечить истории участников спецоперации на Украине.

До этого Путин высказался о цели СВО. Президент заявил, что спецоперация, которую Россия начала в 2022 году, является попыткой прекратить войну, начатую Украиной еще в 2014 году.

Ранее Путин назвал помощь бойцам СВО миссией, данной Богом.

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