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Медведев назвал главную задачу России в ходе СВО

Медведев: нанесение Киеву максимального урона на земле является главной задачей
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Екатерина Штукина/РИА Новости

Нанесение Киеву максимального урона «на земле» является главной задачей России в ходе специальной военной операции (СВО). Об этом заявил заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

«СВО продолжается. Россия наступает. Враг сопротивляется и пока не повержен. Ведь остановка войны для бандеровского режима и лично для его главаря означает неизбежный конец. Поэтому нанесение максимального поражения врагу «на земле» сегодня остается нашей главной задачей», — написал политик.

Накануне Медведев заявил, что Европе следовало бы вслед за США отказаться от поддержки президента Украины Владимира Зеленского. По его словам, действующая администрация Белого дома больше не хочет «кормить нацистскую шавку в Киеве», то есть украинского лидера.

1 марта зампред Совбеза РФ заявил, что Россия всегда была готова к переговорам по урегулированию конфликта на Украине, а любые переговоры подразумевают встречные шаги. Он уточнил, что сейчас на Украине нет «нормальных собеседников», вести переговоры не с кем.

Ранее в Госдуме призвали украинские элиты свергнуть Зеленского.

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