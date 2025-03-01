Медведев: Россия готова к переговорам по урегулированию на Украине

Российская Федерация всегда была готова к переговорам по урегулированию конфликта на Украине, а любые переговоры подразумевают встречные шаги. Об этом заявил в интервью РИА Новости заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Он уточнил, что речь идет о таких шагах, которые соответствуют реальной ситуации на земле и Конституции России.

При этом Медведев отметил, что сейчас на Украине нет «нормальных собеседников», вести переговоры не с кем.

До этого российский президент Владимир Путин заявлял, что президент Украины Владимир Зеленский уклоняется от переговоров с Россией, потому что их начало неминуемо приведет к необходимости отмены военного положения в стране. Вслед за этим последует необходимость проведения президентских выборов на Украине. При этом, подчеркнул Путин, шансы победить на выборах у Зеленского равны нулю.

Президентский срок Зеленского истек в мае 2024 года. На Украине решили не проводить выборы президента в связи с введенным в стране военным положением.

Ранее в Госдуме призвали украинские элиты свергнуть Зеленского.