Румынские власти намерены не допустить кандидата Кэлина Джорджеску к участию в президентских выборах, несмотря на его лидерство в опросах. Об этом сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

По данным издания, формальным основанием для отказа станет уголовное расследование, в рамках которого Джорджеску недавно перевели под судебный надзор. При этом он уже во второй раз возглавляет предвыборные рейтинги, получая «активную поддержку» как Москвы, так и Вашингтона.

26 февраля в Румынии выдали ордер на арест Кэлина Джорджеску. По данным агентства Mediafax, его подозревают в создании фашистской организации по разрушению конституционного строя и незаконном финансировании избирательной компании.

Румынские СМИ называют Джорджеску пророссийским деятелем. Политик победил в первом туре выборов президента Румынии, набрав 22,94% голосов избирателей. Однако конституционный суд Румынии аннулировал эти результаты якобы из-за «российского влияния».

Сам Джорджеску назвал отмену итогов волеизъявления граждан страны государственным переворотом. Он заявил, что судебная система Румынии утратила независимость и подчинена политическим приказам.

Ранее в СВР РФ указали на причастность ЕС к обвинениям Джорджеску от прокуратуры Румынии.