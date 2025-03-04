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В СВР РФ указали на причастность ЕС к обвинениям Джорджеску от прокуратуры Румынии

СВР: ЕС стоит за решением прокуратуры Румынии предъявить обвинения Джорджеску
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Cristian Cristel/XinHua/Global Look Press

Руководство Европейского союза (ЕС) стоит за решением предъявить обвинения кандидату в президенты Румынии Кэлину Джорджеску. Об этом говорится в заявлении пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ.

В ведомстве также заявили, что председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен потребовала от нынешних властей в Румынии не допустить Джеорджеску к повторным президентским выборам, которые пройдут в мае.

26 февраля в Румынии выдали ордер на арест Кэлина Джорджеску. По данным агентства Mediafax, его подозревают в создании фашистской организации по разрушению конституционного строя и незаконном финансировании избирательной компании.

Румынские СМИ называют Джорджеску пророссийским деятелем. Политик победил в первом туре выборов президента Румынии, набрав 22,94% голосов избирателей. Однако конституционный суд Румынии аннулировал эти результаты якобы из-за «российского влияния».

Сам Джорджеску назвал отмену итогов волеизъявления граждан страны государственным переворотом. Он заявил, что судебная система Румынии утратила независимость и подчинена политическим приказам.

Ранее Илон Маск назвал задержание кандидата в президенты Румынии Джеорджеску бардаком.

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