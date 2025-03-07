В Госдуме раскритиковали решение Британии передать Украине российские активы

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что передача Великобританией принадлежащих России активов Украине является грубым нарушением международного права. Об этом сообщает ТАСС.

«Им придется вернуть России то, что сейчас так щедро раздают. Как сейчас Трамп вынужден отменять безумные решения Байдена в отношении Украины», — сказал Володин.

Председатель Госдумы подчеркнул, что действия Британии навсегда подорвут доверие к ее финансовой системе, поскольку произошедшее разрушает принцип неприкосновенности собственности.

По словам Володина, у России есть основания ответить аналогичным образом и конфисковать британскую собственность.

Ранее премьер Украины Денис Шмыгаль в своем телеграм-канале сообщил, что Украина получила от Великобритании £752 млн ($971,3 млн), обеспеченные доходами от замороженных российских активов. По информации газеты The Times, в королевстве заморожено около 26 млрд активов ЦБ РФ и еще около £18 млрд активов частных лиц из санкционных списков.

7 марта премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что его страна получила первые средства от Великобритании, обеспеченные доходами от замороженных российских активов за рубежом. До этого он отмечал, что Украина планирует получить $300 млрд российских активов.

3 марта глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что в Европе не поддерживают использование замороженных активов РФ из-за вероятности возникновения различных рисков. По ее словам, некоторые государства ЕС выступают против использования заблокированных российских денег и у них на то есть несколько доводов. Каллас не уточнила, что именно это за доводы.

Ранее Туск заявил, что противники суверенитета Украины способствуют «триумфу» Путина.