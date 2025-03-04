Туск заявил, что противники суверенитета Украины способствуют «триумфу» Путина

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что те, кто ставят под сомнение суверенитет и «прозападный» путь Украины, способствуют «триумфу» президента России Владимира Путина. Публикация появилась на его странице в соцсети Х.

«Суверенная, прозападная Украина, способная оградить себя от российской агрессии, означает более сильную и безопасную Польшу. В условиях политической неразберихи и растущего хаоса именно это имеет наибольшее значение. Тот, кто ставит под сомнение эту самоочевидную истину, способствует триумфу Путина», — написал Туск.

Накануне глава Евросовета Антониу Кошта, комментируя призыв премьер-министра Венгрии Виктора Орбана к прекращению огня на Украине, заявил, что нельзя допустить развития событий, которые «позволят России восстановить силы и вернуться снова».

Кошта подчеркнул, что Евросоюз заинтересован в «справедливом мире» на Украине. Он также назвал Европейский союз «проектом мира».

Ранее на Западе раскрыли судьбу Украины в случае прекращения помощи США.