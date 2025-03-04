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На Украине заявили о первых шагах по конфискации активов РФ

Шмыгаль: Украина планирует получить $300 млрд российских активов
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Pavlo Gonchar/Keystone Press Agency/Global Look Press

Украина планирует получить $300 млрд российских активов. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает газета «Известия».

«Мы прошли долгий путь от заявлений партнеров, что невозможно брать суверенные активы чужой страны, до одной из самых больших финансовых побед за этих три года — использования российских замороженных архивов», — сказал он.

По словам Шмыгаля, Киев получил специальный инструмент — кредит для Украины в счет доходов от активов.

До этого президент Финляндии Александр Стубб заявил, что видит шансы на достижение соглашения между странами Евросоюза по конфискации замороженных активов России в пользу Украины.

3 марта глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что в Европе не поддерживают использование замороженных активов РФ из-за вероятности возникновения различных рисков. По ее словам, некоторые государства ЕС выступают против использования заблокированных российских денег, и у них на то есть несколько доводов. Каллас не уточнила, что именно это за доводы.

Ранее Туск заявил, что противники суверенитета Украины способствуют «триумфу» Путина.

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