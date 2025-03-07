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Европейский лидер подтвердил, что приедет в Москву для празднования 80-летия Победы

Вучич в разговоре с Путиным подтвердил свой визит в Москву в День Победы
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Axel Schmidt/Reuters

Президент Сербии Александар Вучич во время телефонного разговора со своим российским коллегой Владимиром Путиным подтвердил, что посетит Москву для празднования 80-летия Победы. Об этом сербский лидер написал на своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Вучич назвал разговор с Путиным «отличным и содержательным», а также подтвердил свой визит в российскую столицу 9 мая.

В конце февраля директор первого департамента стран СНГ министерства иностранных дел РФ Микаэл Агасандян сообщил, что Россия ожидает, что лидеры всех государств — участниц Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) посетят парад Победы 9 мая в Москве.

10 февраля сообщалось, что председатель КНР Си Цзиньпин принял приглашение принять участие в мероприятиях по случаю 80-летия Победы в ВОВ. 5 февраля стало известно, что глава Палестины Махмуд Аббас будет присутствовать на параде в Москве.

Позднее глава МИД Сергей Лавров сообщил, что мероприятия в Москве в честь Победы посетит президент Таджикистана Эмомали Рахмон.

Ранее сообщалось, что в Москве и других регионах введут особые режимы в рамках подготовки к параду Победы.

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80 лет Победы
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