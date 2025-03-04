В Москве и других регионах введут особые режимы в рамках подготовки к параду Победы

Песков: к 9 Мая в каждом регионе РФ будет введен режим обеспечения безопасности

В преддверии 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве и других регионах России будут вводиться особые режимы, связанные с темой безопасности.

«Разумеется, 80-я годовщина подразумевает другой масштаб. Важная годовщина. В Москве ждут зарубежных гостей. Разумеется, эта тактика будет распространена в регионах, в каждом регионе будут вводиться свои режимы, связанные с темой безопасности и другими аспектами. 80 лет подразумевают иной масштаб празднования», — сказал представитель Кремля.

В конце февраля директор первого департамента стран СНГ министерства иностранных дел РФ Микаэл Агасандян сообщил, что Россия ожидает, что лидеры всех государств — участниц Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) посетят парад Победы 9 мая в Москве.

10 февраля сообщалось, что председатель КНР Си Цзиньпин принял приглашение принять участие в мероприятиях по случаю 80-летия Победы в ВОВ. 5 февраля стало известно, что глава Палестины Махмуд Аббас будет присутствовать на параде в Москве.

Позднее глава МИД Сергей Лавров сообщил, что мероприятия в Москве в честь Победы посетит президент Таджикистана Эмомали Рахмон.

Ранее Сергей Шойгу пригласил представителей Мьянмы на День Победы в Москву.