Американский журналист рассказал о «большой войне» с Россией при Трампе

Экс-президент США Дональд Трамп в случае своего переизбрания может заручиться поддержкой в стране для «большой войны» с Россией, такое развитие событий может произойти, если Трамп не сможет решить конфликт на Украине. Об этом в беседе с РИА Новости заявил американский журналист Джексон Хинкл.

«Трамп смог бы наверняка. Большая война с Россией или Китаем, да», - подчеркнул он.

Хинкл отметил, что Трамп относится «к тем парням», которые в самом деле могут заручиться внутри Соединенных Штатов поддержкой военнослужащих и населения на ведение «большой войны». При этом, по оценке журналиста, на это не способны кандидат на пост президента США от демократов Камала Харрис и действующий глава государства Джо Байден.

По оценке Хинкла, существует вероятность движения США к дальнейшей эскалации конфликта при условии победы Трампа на президентских выборах. Как отметил журналист, такое может произойти, если у Трампа не получиться урегулировать украинский конфликт.

До этого Трамп заявил в интервью на YouTube-канале Лекса Фридмана, что у него имеется план по достижению мира на Украине, но при этом отказался раскрыть его подробности.

Ранее Трамп напомнил о победах России в войнах с Германией и Францией.