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В Кремле заявили о контактах с Вашингтоном по подготовке к переговорам

Песков: Россия и США контактируют по подготовке к переговорам по Украине
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Maxim Shemetov/Reuters

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что РФ находится в контакте с США по подготовке к переговорам по урегулированию на Украине, однако новых подробностей на этот счет пока нет.

«Мы имеем определенные контакты с американцами, продолжаем [их], как только появится новая информация, мы ее сразу опубликуем», — сказал представитель Кремля.

Песков добавил, что кандидатура представителя России для переговоров также пока не назначена. По словам пресс-секретаря, в РФ считают, что стамбульские соглашения могут стать основой для переговоров по украинскому конфликту.

6 марта спецпосланник президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог заявлял, что не считает эти договоренности справедливой отправной точкой для мирного урегулирования, поскольку они обсуждались 30 дней спустя после начала конфликта.

Другой спецпосланник Трампа Стивен Уиткофф при этом высказывал мнение, что стамбульский формат можно будет использовать в качестве ориентира для заключения мирной сделки между Украиной и Россией.

Ранее российский посол назвал безумной идею о частичном перемирии на Украине.

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Переговоры о мире на Украине
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