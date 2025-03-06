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Российский посол назвал безумной идею о частичном перемирии на Украине

Посол Келин: идея о частичном перемирии на Украине безумна, РФ на это не пойдет
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Dylan Martinez/Reuters

Инициатива о частичном перемирии на Украине длиною в месяц безумна, и Россия на это не пойдет, заявил в интервью телеканалу Sky News посол РФ в Великобритании Андрей Келин.

«Это безумная идея. Мы никогда не примем это, и они прекрасно знают это. Мы примем только итоговую версию [сделки по Украине]», — высказался дипломат.

Он отметил, что Москва требует серьезного подхода в вопросе переговоров и «серьезного соглашения» о европейской безопасности. Также Келин отверг идею об отправке западных «миротворцев» на Украину.

6 марта глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что в России не видят возможности компромиссного решения по вопросу размещения на Украине западных «миротворцев». По его словам, дискуссии на эту тему носят откровенно враждебный по отношению к РФ характер, что совершенно не скрывается их участниками. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Захарова обвинила Евросоюз в «торпедировании» мирного урегулирования на Украине.

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Переговоры о мире на Украине
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